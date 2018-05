Sturz-Orgie überschattet Sieg-Fahrt von Marquez

Spektakuläres MotoGP-Rennen in Jerez! Der vierte WM-Lauf, der erste in Europa, war von zahlreichen Stürzen geprägt. Unter anderen warf Pole-Setter Cal Crutchlow (GB) seine Maschine weg.

Den Sieg holte sich einmal mehr Branchenprimus Marc Marquez. Der Spanier ("ich bin clever gefahren") arbeitete sich von Startplatz fünf nach vorne, feierte am Ende einen souveränen Erfolg.

Crash-Orgie hinter Marquez

Souverän auch deshalb, weil sich hinter ihm der bisherige WM-Leader Andrea Dovizioso (It), Jorge Lorenzo (Sp) und Dani Pedrosa (Sp) gegenseitig abschossen – und damit die Ränge zwei, drei und vier verschenkten.

Das Podium komplettierten Johann Zarco (Fr) und Andrea Iannone (It).

Rossi umrundet den Erdball

Valentino Rossi (It) raste auf Rang fünf. Der "Doktor" stellte aber einen Rekord auf. Der 39-Jährige übertraf im Rennen die 40.000-Kilometer-Marke – und ist in seiner Karriere somit bereits ein Mal um die Erde gefahren.

KTM in Spanien stark

Stark: Der rot-weiß-rote Rennstall KTM landete in Jerez mit seinen Piloten auf den Rängen zehn (Mika Kallio), elf (Pol Espargaro) und 13 (Bradley Smith).

Marquez übernimmt WM-Führung

In der WM-Wertung verlor Dovizioso seine Führung an Marquez. Der Titelverteidiger hält bei 70 Punkten. Neuer Zweiter ist Zarco (58 Zähler).

