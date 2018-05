Suljovic-Gala! Turnier-Sieg mit neuem Weltrekord

Was für eine Nacht! Der Wiener Mensur Suljovic entschied am Freitag das German Darts Masters auf Schalke für sich. Der Österreicher triumphierte nach einem Viertelfinal-Sieg gegen Weltmeister Rob Cross im Endspiel gegen den Belgier Dimitri van den Bergh.

Ihm ließ er im Endspiel keine Chance, fertigte seinen Gegner mit 8:2 ab. 20.200 Zuschauer bejubelten den sympathischen Wiener, der sein Glück kaum fassen konnte.

"Ich könnte mir nichts Schöneres wünschen. Anfangs kam ich nicht gut rein, wurde aber im Laufe des Turniers konstanter", sagte der 46-jährige nach dem Sieg. "Am Ende habe ich verdient gewonnen, denke ich."

In Gelsenkirchen wurde der Zuschauerrekord eines Darts-Events pulverisiert. Die bisherige Bestmarke lag bei 14.000 Zusehern. In der Heimstätte des deutschen Bundesligisten begeisterte am Freitag ausgerechnet ein Österreicher die Massen und schrieb mit seinem Sieg vor 20.200 Zusehern Geschichte.

(Heute Sport)