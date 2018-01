Superstar Murray muss Australian Open absagen

Andy Murray muss seine Teilnahme an den Australian Open absagen. Der Schotte leidet nach wie vor an einer Hüftverletzung.

Wegen der Verletzung konnte Murray seit Juli des letzten Jahres keinen Ernstkampf mehr bestreiten. Seine letzte Partie auf der ATP Tour spielte er in Wimbledon, wo er im Viertelfinale an Sam Querrey gescheitert war. Seither hat der 30-jährige Murray lediglich Einsätze bei Exhibitions bestritten.

Mit Kei Nishikori hat ein weiterer Topspieler seine Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, das am 15. Januar beginnt, bestätigt. Der Japaner leidet nach wie vor an einer Handgelenkverletzung.

(Heute Sport)