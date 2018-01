Tennis-Star verliert sein Match gegen eine Banane

Die ersten Tage der Australian Open haben schon für diverse Highlights gesorgt. Dominic Thiem beeindruckte mit einem unfassbaren Schlag und steht in der zweiten Runde. Dorthin hat es auch Kanadas Shottingstar Denis Shapovalov geschafft, dennoch hat er ein wichtiges Match verloren.

Bei seinem Match gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas scheiterte der 18-Jährige nämlich in einer Spielpause an der Erfrischung. Der Kanadier wollte sich eine Banane gönnen, doch diese erwies sich als widerstandsfähiger als sein Gegner am Platz.

Erst im dritten Versuch knackte die Nummer 50 der Welt die Schale seines gelben Widersachers. Das Video ist der Rennen im Netz und wurde alleine auf Twitter schon über 100.000 Mal angesehen. Das sollten Sie sich natürlich auch nicht entgehen lassen. Mahlzeit!



(pip)