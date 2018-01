Tennis-Travolta! Thiem mit neuem Look ins neue Jahr

Der Aufschlag saß gut, die Frisur perfekt. Dominic Thiem lieferte in seinem ersten Match 2018 am Neujahrstag eine passable Leistung ab. Dank starker Service-Leistung bezwang er in Doha den Russen Jewgenj Donskoj in zwei Sätzen und zog in das Achtelfinale ein, wo er es am Mittwoch mit dem Slowenen Aljaz Bedene (ATP-Ranking Nr. 49) zu tun bekommt.

Nachdem es für Thiem zum Abschluss der letzten Saison bergab ging, will er vor den Australian Open zurück zu alter Stärke finden. Dass er keine Angst vor Veränderungen hat, zeigte er mit seiner neuen Haarpracht. Die blonden Tage sind längst vorbei, nun musste auch die Wuschel-Mähne weichen.

Das ist die Freundin von Dominic Thiem

Thiem präsentiert sich in Doha mit aufgestyltem Gel-Look. Modisches Statement, Wunsch von Freundin Kristina "Kiki" Mladenovic oder spontane Eingebung? Was Thiem zum Doppelgänger von John Travolta machte, ist nicht bekannt.

Österreichische Tennis-Fans hoffen jedenfalls, dass bald nicht nur die Haarspitzen, sondern auch die Formkurve nach oben zeigt. "Es war ein sehr guter Sieg, da es gegen einen starken Gegner ging und ich auch länger nicht solche Matches gespielt hatte", freute sich Thiem über den ersten Schritt in die richtige Richtung.





John Travolta & Olivia Newton John rehearsing for GREASE pic.twitter.com/8qziQiRkWB — History Lovers Club (@historylvrsclub) 1. Januar 2018

(Heute Sport)