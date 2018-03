Thiem-Comeback! Es wird eng mit Monte Carlo

Dominic Thiem arbeitet nach seiner Knöchelverletzung am Blitz-Comeback. Der Niederösterreicher will unbedingt beim Sandplatz-Auftakt in Monte Carlo dabei sein, doch sein Trainer Günter Bresnik verrät: es wird eng!

Am 14. April geht's los in Monaco, doch "erst in 10 bis 12 Tagen wird er unter voller Belastung trainieren. Dann gibt's Vollgas", sagt sein Coach Günter Bresnik in der Krone. Es wird also eine Zitterpartie.

"Generell wird eine konventionelle Therapie durchgeführt. Wir haben mehrere Ärzte, die sich um ihn kümmern. Dominic setzt sich immer wieder auf das Rad, um das Herz-Kreislauf-System gut in Schuss zu halten. Ab dem Wochenende soll er wieder auf dem Tennisplatz trainieren", verrät Bresnik.

Bevor es wieder voll losgeht, gibt es für Thiem noch ein Highlight, er wird sich am Samstag den Bundesliga-Kracher zwischen Bayern München und Borussia Dortmund live im Stadion ansehen. "Auch um den Kopf frei zu bekommen", so Bresnik.

