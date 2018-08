Thiem-Freundin Kiki lässt Schweiß-Socken tropfen

"Kiki" Mladenovic, die Freundin von Tennis-Ass Dominic Thiem, schlägt in dieser Woche beim WTA-Turnier von Montreal auf. In der ersten Runde steht ein Duell mit Viktoria Asarenka am Programm.

Die Französin bereitet sich auf die Partie mit schweißtreibendem Training vor, wie ein Instagram-Video beweist.

Mladenovic, Nummer 62 der Weltrangliste, entledigt sich nach einem Ballwechsel bei 32 Grad ihrer weißen Tennis-Socken – und windet sie aus. Der Schweiß rinnt zu Boden. Doch sehen Sie selbst.

(red)