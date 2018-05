Thiem-Freundin in Madrid von der Polizei gestoppt

Schrecksekunde für Tennis-Ass Kristina Mladenovic (FRA) in Madrid: Die Freundin von Dominic Thiem und ihr Fahrer wurden während der Fahrt durch die Stadt plötzlich von der spanischen Polizei zur Seite gewunken.

Kurioser Hintergrund: Die Polizisten wollten nur ein gemeinsames Foto mit der 24-jährigen Französin. "Kiki" postete das Erlebnis auf Twitter: "Es ist mir eine Freude, wieder zurück in Madrid zu sein", schrieb sie.

When the policia🇪🇸asks you to pull over(your driver is freaking out)....and, for an unexpected reason!🙈😂😅

Un placer estar de vuelta Madrid☺️ pic.twitter.com/M5hpaCrmoe — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) 2. Mai 2018

Die Weltranglisten-22. spielt in der kommenden Woche das Premier Mandatory-Turnier in der spanischen Hauptstadt.

Zeitgleich schlägt Thiem beim Masters auf. Österreichs Nummer eins hat ein Finale aus dem Vorjahr zu verteidigen – also 600 Punkte.



Fast Hälfte der Punkte am Spiel

Zuletzt bereitete sich Thiem in der Südstadt auf die heiße Phase der Sandplatz-Saison vor – also Madrid, Rom und das Highlight Paris.

1.660 Zähle, also fast die Hälfte aller Punkte, stehen für Thiem bei diesen drei Turnieren auf dem Spiel. Liefert er keine Ergebnisse, droht der Fall aus den Top 10.

"30 PS mehr"

Laut Trainer Günter Bresnik hat sich Thiem zuletzt im Training in der Südstadt gesteigert. "Er hat jetzt wieder 30 PS mehr. Die Frage ist, ob er sie auf die Straße bringt."

Thiem reist am Donnerstag nach Madrid, wo er unter anderem mit Rafael Nadal trainieren wird.

(Heute Sport)