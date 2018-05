Thiem-Sieg im Lyon-Krimi, Mini-Pause vor Semifinale

Dominic Thiem siegte am Freitag im Viertelfinale des ATP-250ers von Lyon gegen Guillermo García-López. Die Entscheidung fiel erst im dritten Satz, nach drei Stunden Spielzeit und einen Tag nach Matchbeginn – das Spiel hatte wegen Dunkelheit unterbrochen werden müssen. Endstand: 7:6, 6:7, 6:4.

Der erste Satz wurde für Österreichs Nummer eins zum Spießrutenlauf. Garcia-Lopez ließ Thiem viel laufen und punktete mit vielen frechen Bällen. Der Niederösterreicher hatte keine einzige Break-Chance. Selbst eine Knöchelverletzung, die sich der Spanier bei seiner 5:4-Führung zuzog, konnte ihn nicht stoppen. Doch auch Thiem ließ nicht locker, daher musste der erste Satz im Tiebreak entschieden werden. Nach über einer Stunde hatte Garcia-Lopez mit 7:6 (7:4) das bessere Ende für sich, auch bedingt durch viele unnötige Fehler, musste Thiem den ersten Satz abgeben.

Auch der zweite Satz war purer Kampf und Krampf. Thiem fand nie wirklich seinen Rhythmus und lud Garcia-Lopez abermals auf einfache Punkte ein. Auch Set zwei ging ins Tie-Break. Dort bekamen heimische Fans erstmals den Dominic Thiem zu sehen, den wir kennen. Er ließ dem Spanier keine Chance und rasierte ihn mit 7:0 weg.

Nach mehr als zwei Stunden verabschiedete sich aber die Sonne – das Match musste abgebrochen und am Freitagmittag fortgesetzt werden.

An der Tonart änderte das wenig. Satz drei war wieder hart umkämpft. Lange blieb alles in der Reihe, fast jedes Game war knapp. In Spiel sieben war es endlich so weit: Break für Thiem! Alles sah nun nach dem sicheren Sieg und Aufstieg aus. Der Spanier wollte sich aber nicht so leicht geschlagen geben. Promt schlug er zurück, schaffte das Re-Break zum 4:4. Das konnte wiederum Thiem nicht auf sich sitzen lassen. Dem Österreicher gelang tatsächlich das nächste Break und nach knapp drei Stunden schlug er endlich zum Halbfinal-Einzug auf und behielt die Nerven.

Viel Zeit zum Ausrasten hat er nicht. Sein Halbfinale gegen den Serben Dušan Lajović steigt nur kurz nach Spielende. Voraussichtlicher Beginn: 16 Uhr. Thiem hat also knapp zwei Stunden Pause.

