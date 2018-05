Thiem bejubelt Sieg über Nadal: "Dafür trainiere ich"

Mit einer beinahe fehlerlosen Leistung kickte Dominic Thiem den spanischen Sandplatz-Dominator Rafael Nadal nach 50 gewonnenen Sätzen in Folge aus dem Turnier von Madrid. Thiem steht nun im Halbfinale. Dort geht es gegen den Aufschlag-Spezialisten Kevin Anderson aus Südafrika.

Die Erleichterung beim Niederösterreicher war nach dem Matchball riesengroß: "Vor zwei Wochen hab ich gegen ihn nur zwei Games gemacht", erinnert sich der 24-Jährige bei Sky an die Abfuhr in Monte Carlo zurück. Doch Thiem zog seine Lehren aus der Pleite. "Um Nadal zu schlagen, muss eine besondere Leistung her. Da reicht normales Tennis nicht. Ich hatte gute Longline-Schläge, die ich sonst nicht so spiele", jubelte Thiem.

Der Österreicher konnte sein Glück kaum in Worte fassen. "Den Weltranglisten-Ersten auf seinem Lieblingsbelag in seiner Heimat zu bezwingen, das ist etwas ganz Spezielles. Für diese Momente trainiere ich. Ich bin so in das Match reingegangen, dass ich es auch gewinnen kann."

Doppelt bitter für Nadal: Die Rekord-Serie von 50 in Folge gewonnene Sätzen in 21 Spielen ist gerissen. Damit ist der Spanier auch die Topplatzierung in der Weltrangliste wieder los. Am Montag wird Roger Federer wieder die Nummer eins sein.

(wem)