Thiem fällt aus Top 10 und hat neuen Doppel-Partner

Tennis Dominic Thiem fällt im "Race to London" aus den Top 10.

Der 24-jährige Niederösterreicher scheint im aktuellen Ranking der besten Spieler des Jahres mit 1.015 Punkten als Elfter auf. Angeführt wird die Wertung von Roger Federer (SZ, 3.110 Punkte) vor Juan Martin del Potro (ARG, 2.120) und Rafael Nadal (SPA, 1.860).

Beim Masters-1000-Turnier in Madrid trifft Thiem zum Auftakt auf den Sieger der Partie Mischa Zverev (GER) gegen den Qualifikanten Federico Delbonis (ARG).

In der Weltrangliste droht dem siebtplatzierten Thiem ein Rückfall, sollte er in Madrid früh ausscheiden. Österreichs Nummer eins hat in Spanien als Vorjahresfinalist 600 Punkte zu verteidigen.

Bereits heute Montag ist Thiem mit seinem neuen Doppelpartner im Einsatz. An der Seite von Juan Martin Del Potro trifft er auf das Duo Pablo Cuevas/Marcel Granollers (URU/ESP).

