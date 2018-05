Thiem im Madrid-Finale: TV-Sender und Livestream

Große Chance für Dominic Thiem! Heute kann sich Österreichs Tennis-Ass im Finale von Madrid den ersten Triumph bei einem Masters-Turnier sichern. Gegner im Finale ist sein Kumpel Alexander Zverev. "Der Titel würde alles krönen", meint Thiem, für den es um einen Siegerscheck von 1,2 Millionen Euro geht.

Spielbeginn in Madrid ist 18.30 Uhr. Zuvor tritt Alexander Peya mit Nikola Mektic im Doppel-Finale gegen Bob und Mike Bryan an.

Im Free-TV ist Thiems Final-Match leider nicht zu empfangen. Kunden von Sky können das Spiel wie gewohnt (Sky Sport Austria) anschauen. Via Sky Go bietet der Sender auch einen Live-Stream an. Wer den Nachmittag nicht vor dem TV-Gerät verbringen kann, greift am besten auf diesen Dienst zurück.

Wer kein Sky-Abo hat, muss die Flinte nicht ins Korn werfen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit: Das Sky Ticket. Der Sender bietet für 9,99 Euro ein Tagesticket an. Für 14,99 bekommen Sie eine Woche Zugang zum Sportangebot - durch eine Sonderaktion geht sich aber um diesen Preis derzeit sogar ein Monat aus.

Als letzten Ausweg für alle mit schmaler Brieftasche gibt es noch jede Menge Websites, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Außerdem reißen die Streams regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial - rechtlich bedenklich!

(heute.at)