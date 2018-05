Thiem jubelt in Madrid: "Jetzt soll der Titel her!"

Dominic Thiem steht nach dem 6:4, 6:2 gegen Kevin Anderson zum zweiten Mal in Folge im Finale des ATP-1000-Turniers in Madrid. Für Österreichs Nummer eins "ein ganz besonderer Moment", aber: "Jetzt soll auch der Titel her!"

"Bis auf ein paar Ausnahmen bin ich sehr zufrieden. Es war eigentlich nur einmal heikel, als ich vier Breakbälle abwehren musste im ersten Satz. Ich habe gut retourniert, habe auch gleich sehr gut begonnen. Anderson hat mir aber auch mit leichten Fehlern aus dem kleinen Tief geholfen", analysierte Thiem seinen souveränen Sieg gegen Kevin Anderson.

"Voll im Turniermodus"

Nach dem großen Triumph gegen Rafael Nadal ging der Blick schon wieder nach vorne: "Es war nicht schwer sich nach dem Super-Spiel gegen Nadal wieder zu fokussieren. Ich bin voll im Turniermodus, der Fokus war dann gleich am Match gegen Anderson."

"Es ist wichtig, dass es diesmal nicht so ein langes Match war. Bei den letzten Spielen bin ich sehr spät fertig geworden. Ich freue mich auf das Finale und will den Titel holen", schickte Thiem noch eine Kampfansage hinterher. Sein Gegner heißt entweder Alex Zverev (GER) oder Denis Shapovalov (CAN).

(Heute Sport)