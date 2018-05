Thiem mit Sommer-Frisur und Freundin Kiki im Arm

Mit neuer Kurzhaar-Frisur und dem neuem Doppelpartner Juan Martin del Potro (ARG) verlor Dominic Thiem zum Auftakt des Masters-1000-Turniers in Madrid im Doppel gegen das Duo Pablo Cuevas/Marcel Granollers (URU/SPA) 3:6, 6:7.

Im Einzel trifft Thiem in Madrid auf den Sieger der Partie Mischa Zverev (GER) gegen den Qualifikanten Federico Delbonis (ARG).

Thiem tritt zum Start der heißen Sandplatz-Saison (Madrid, Rom, Paris) mit neuer Kurzhaar-Frisur an. Weil die Damen diese Woche auch in Madrid aufschlagen, gibt es es ein Wiedersehen mit Freundin Kiki Mladenovic (FRA), die ein Foto davon auf Instagram postete.

❤️ Ein Beitrag geteilt von Kristina Mladenovic (@kristinamladenovic93) am Mai 6, 2018 um 11:12 PDT

In der Weltrangliste droht dem siebtplatzierten Thiem ein Rückfall, sollte er in Madrid früh ausscheiden. Österreichs Nummer eins hat in Spanien als Vorjahresfinalist 600 Punkte zu verteidigen.

Zuletzt bereitete sich Thiem in der Südstadt auf die drei Sandplatz-Klassiker vor. Laut Trainer Günter Bresnik hat sich sein Schützling zuletzt gesteigert. "Er hat jetzt wieder 30 PS mehr. Die Frage ist, ob er sie auf die Straße bringt."



(Heute Sport)