Thiem ohne Gegenwehr im Rio-Viertelfinale

Dominic Thiem profitierte im Achtelfinal-Duell in Rio de Janeiro von der Aufgabe seines Gegners Pablo Andujar. Der Spanier gab nach nur sechs Games auf.

Der an Nummer zwei gesetzte Thiem führte bereits mit 4:2, als der Bezwinger von Gerald Melzer das Match nach nur 36 Minuten beendete. Der Spanier hatte mit einer Schulterverletzung zu kämpfen.

Im Viertelfinale trifft der Niederösterreicher, der Titelverteidiger am Fuß des Zuckerhuts ist, auf den Sieger des Duells Fernando Verdasco gegen Nicolas Kicker.

Andujar could not continue... 😢 hope he’ll be okay 🙏 #RioOpen pic.twitter.com/W00VtjWEQM