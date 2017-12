Thiem verliert zum Auftakt gegen seinen Angstgegner

Kevin Anderson wurde seinem Ruf als Angstgegner von Dominic Thiem am Freitag gerecht. Der Südafrikaner vermieste Österreichs Tennis-Aushängeschild den Saisonstart.

Thiem musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben und schied somit im Halbfinale des Exhibition-Turniers in Abu Dhabi aus.

Schon am kommenden Montag geht es für den Weltranglisten-Fünften in Doha weiter. Thiem tritt beim ATP-250-Turnier an.

(Heute Sport)