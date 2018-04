Thiem selbstkritisch: "Zu viele ups and downs"

Schleppender Turnier-Beginn von Dominic Thiem! Nach dem 7:6, 6:1 gegen Wildcard-Spieler Jaume Munar (Sp) hatte der 24-Jährige auch gegen den slowakischen Lucky Loser Jozef Kovalik phasenweise seine Mühe – 7:6, 6:2.

"Ich habe nicht meine besten Leistungen gezeigt", gibt sich der Finalist von 2017 selbstkritisch. "Aber es war vergangenes Jahr ähnlich, da habe ich mein Level auch während des Turniers gesteigert."

Im Viertelfinale von Barcelona wartet nun am Donnerstag Stefanos Tsitsipas (Gre), aktuell die Nummer 63 im ATP-Ranking.

"Wenn ich in die Top Drei kommen will, muss ich in jedem Match gut spielen", sagt Thiem. "Ich habe aber noch immer zu viele ups and downs. Wie vergangene Woche, als ich gegen Novak Djokovic wirklich gut gespielt habe und am nächsten Tag gegen Rafael Nadal weit unter meinem Level geblieben bin."

Zur Erinnerung: Der Tennis-Gigant erteilte dem Österreicher eine Lehrstunde, gewann mit 6:0 und 6:2.

