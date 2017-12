Thiem siegt in Abu Dhabi, jetzt wartet der Tour-Start

Eine Niederlage, ein Sieg - so lautet die Bilanz von Dominic Thiems Auftritt beim Exhibition-Turnier in Abu Dhabi. Österreichs Nummer eins schied am Freitag im Halbfinale des Einladungsturniers gegen Kevin Anderson aus.

Am Samstag bestritt er ein zweites Match. Gegen Pablo Carreno Busta freute er sich über einen Zweisatz-Erfolg (6:3, 6:4). In fünf Duellen blieb Thiem gegen den Spanier bisher stets siegreich.

Thiem reist also mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck zu seinem ATP-Tour-Auftakt in Doha. In der kommenden Woche nimmt er dort am 250er-Turnier teil.

(Heute Sport)