Thiem spielt Davis Cup! "Ich wollte unbedingt"

Tennis-Länderkampf in St. Pölten! Ab Freitag schlagen Österreichs Herren auf Sand gegen Weißrussland auf. Mit dabei: Dominic Thiem.

Die Nummer sechs der Welt entschied sich kurzfristig für ein Antreten im Erstrunden-Match der Europa/Afrika-Zone I. "Wir haben heute beim Training gesehen, dass ich fit und frisch genug bin, um am Wochenende spielen zu können", schreibt Thiem auf Facebook.

Thiem laborierte zu Saisonbeginn an einer Grippe, deren Folgen er auch bei den Australian Open noch spürte. Coach Günter Bresnik ist vom Antreten in St. Pölten daher nur bedingt begeistert. "Er hat zwar seine Bedenken, die kann ich auch verstehen, aber ich wollte unbedingt spielen, vor allem, weil ich mich endlich auch einmal meinen Fans in Niederösterreich zeigen möchte", erklärt der 24-Jährige.

Ob Thiem statt Sebastian Ofner oder Dennis Novak ins ÖTV-Team rückt, steht noch nicht fest. Gerald Melzer ist gesetzt, ebenso Australian-Open-Doppel-Champion Oliver Marach und Philipp Oswald.

(red)