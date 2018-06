Thiem verrät seinen Plan für das Finale gegen Nadal

Was für eine Chance! Als erster Österreicher seit Thomas Muster kann Dominic Thiem heute (15 Uhr, live ORF2) in Paris die French Open gewinnen. Doch im Finale wartet der "Sandplatz-König" Rafael Nadal. Thiem hat Respekt vor dem Spanier, rechnet sich aber trotzdem Chancen auf seinen ersten Grand-Slam-Titel aus.

Kein Statist



"Es wäre bitter, wenn ich jetzt verliere", fiebert Thiem den Tennis-Showdown entgegen – bei dem er nicht nur eine Statisten-Rolle einnehmen will: "Ich werde alles geben. Das ist schon mehr als eine Draufgabe." Freilich, die Favoritenrolle ist klar verteilt: "Rafael ist gegen jeden Spieler der Favorit. Er hat hier schon zehn Siege, spielt morgen sein elftes Finale und 85:2-Siege in Paris. Da braucht man nicht nachdenken, wer der Favorit ist. Trotzdem weiß ich, wie ich gegen ihn spielen muss. Ich habe schon einen Plan."

Offensive Taktik



Und wie sieht der aus? "Die einzige Chance ist, die Rollen umzudrehen und selber in der Offensive zu sein", glaubt Thiem. Nachsatz: "Da wird ein Traumtag nötig sein, dass ich eine Chance habe. Du darfst dir keinen einzigen Fehler erlauben, fast in keinem Ballwechsel, und du musst immer selber die Kontrolle haben. Sobald er dich hat, lässt er dich nie mehr los, das ist in jedem einzelnen Ballwechsel so."

Prominenter Fan



Thomas Muster reist extra für das Finale nach Paris, drückt Thiem auf der Tribüne die Daumen. Er glaubt, dass ein Final-Erfolg des Niederösterreichers nur eine Frage der Zeit ist: "Es ist einmal Tatsache, dass er sein größtes Potenzial auf Sand hat. Wenn man sich Rafa Nadal wegdenkt, dann ist er unumstritten die Nummer eins auf diesem Belag. Sollte er heuer nicht gewinnen, wird es eben nächstes Jahr sein."

