Todes-Drama von Roubaix im schockierenden Video

Am Sonntag ereignete sich beim Rad-Klassiker Paris-Roubaix ein tragisches Unglück. Der Belgier Michael Goolaerts stürzte in einer Kurve in die Böschung, überschlug sich mehrfach.

Der 23-Jährige starb an einem Herzstillstand. Unklar ist noch, ob er den Herzstillstand vor, oder in Folge des Unfalls erlitt.

Die Sport-Welt trauert um den jungen Rad-Profi. Zuschauer, die den tragischen Vorfall beobachteten, stehen unter Schock. Einer hielt mit der Handykamera drauf und den Sturz fest, stellte die Aufnahmen via Youtube ins Netz.

Das entsprechende Video ist inzwischen offline. Auf Youtube findet man aber weitere Aufnahmen. Ein Begleitfahrzeug filmte im Vorbeifahren Michael Goolaerts unmittelbar nach dessen Sturz. Der Belgier lag leblos am Boden, wurde anschließend reanimiert – leider vergeblich.

Nachdem er ins Spital nach Lille gebracht worden war, verstarb er am Abend.

(Heute Sport)