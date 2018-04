Todesursache von Radprofi Goolaerts aufgeklärt

Michael Goolaerts war beim Rad-Klassiker Paris - Roubaix in eine Böschung gestürzt und wenig später im Krankenhaus verstorben. Die Justiz ermittelte danach die Todesursache des 23-Jährigen. Der Radprovi erlitt einen Herzinfarkt.

"Die Autopsie bestätigt die Hypothese, dass der Tod durch einen Herzinfarkt eingetreten ist. Er hatte eine Herzattacke während des Rennens. Sein Herz blieb stehen, deswegen hatte er einen Unfall", erklärte der ermittelnde Staatsanwalt Remy Schwartz am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Noch während des Rennens war der 23-Jährige per Hubschrauber mit einem Herzstillstand in ein Krankenhaus in Lille eingeliefert worden. Dort verstarb Goolaerts um 22.40 Uhr in Kreise seiner Familie und engsten Freunde.

(Heute Sport)