Toter NBA-Fan spielt auf dem Begräbnis Playstation

Vor zwei Wochen wurde der erst 18-Jährige Renard Matthews aus dem US-Bundesstaat Louisiana in einer wilden Schießerei getötet. Beim Begräbnis wollte seine Familie dem Teenager so gedenken, wie sie ihn in Erinnerung hatten – beim Zocken.

Makabere Aufbahrung

Bei der Trauerfeier bot sich den Gästen ein skurriles Bild. Anstatt in einem Sarg liegend, wurde Matthews in einem Sessel sitzend aufgebahrt. Er trug auch keinen Anzug, sondern eine Sonnenbrille im Gesicht und Basketball-Trikot von seinem Lieblingsspieler Kyrie Irving von den Boston Celtics.

Das ist aber noch nicht das Kurioseste an der Sache. In seiner Hand hält er einen Playstation-Controller, während vor ihm ein Fernseher samt Spielkonsole steht, auf dem ein Spiel des Basketball-Simulators "NBA2K" zu sehen ist.

Damit es möglichst authentisch aussieht, sind neben ihm noch zusätzlich Snacks und Getränke platziert.

NOLA family chooses unique but loving way to say goodbye to son https://t.co/bE0KzGbcAX pic.twitter.com/ZWEtvGLIup — WGNO (@WGNOtv) 8. Juli 2018

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)