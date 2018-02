Tragischer Held Brady stellt traurigen Rekord auf

Der Fluch im American Football lässt den Superstar der New England Patriots nicht los. Für Tom Brady, den berühmten Quarterback, war das 33:41 gegen die Philadelphia Eagles im achten Super Bowl die dritte Niederlage.

Noch bitterer für Brady: Die Entscheidung im dramatischen Duell von Minneapolis fiel gut zwei Minuten vor dem Ende, als er unter dem Druck der Eagles-Abwehr den Ball verlor – die Szene war fatal, wie sich zeigen sollte.

Brady setzte dabei eine schwarze Serie im American Football fort. Der frisch gekürte MVP der National Football League kann nämlich seit 2000 das Finale nicht gewinnen.

Die Nummer 8 in der Reihe

Vor Brady, der schon 2007 als MVP im Super Bowl an den New York Giants gescheitert war, hatten schon sieben andere wertvollste Spieler der Saison vergeblich versucht, die Meisterschaft für sich zu entscheiden. So beispielsweise waren Cam Newton vor zwei Jahren und im vergangenen Jahr Matt Ryan, der mit seinen Atlanta Falcons trotz einer 28:3-Führung Bradys Patriots unterlegen war, gescheitert.

Der letzte Quarterback, dem dieses Kunststück gelang, war Kurt Warner in der Saison 1999 mit den St. Louis Rams.

Obendrein hat Brady einen traurigen Rekord in der gesamten NFL-Geschichte aufgestellt: Ein Quarterback mit solch starken Werten hat noch niemals zuvor ein Spiel verloren – ob in der Regular Season oder in einem Play-off-Spiel. In anderen Worten: 505 Yards, drei Touchdown-Pässe und keine Interception haben nicht zu seinem persönlichen sechsten Titel gereicht.

Brady schließt Rücktritt aus

Brady schließt einen baldigen Rücktritt erneut aus. "Es ist jetzt kurz nach dem Spiel. Ich würde das jetzt gerne erstmal sacken lassen. Aber ich sehe keinen Grund, warum ich nicht weitermachen sollte", stellt er klar.

Schon vor dem Finale der National Football League hatte Brady angedeutet, dass er auf jeden Fall in eine 19. Saison gehen wolle.

(Heute Sport)