Tragisches Unglück! Kugel erschlägt Kampfrichter

Das tragische Unglück geschah bei einem Leichtathletik-Hallenwettbewerb in Graz. Ein jüngerer Sportler trat zum Kugelstoßen an und schleuderte die sechs Kilo schwere Kugel unabsichtlich in Richtung eines Kampfrichters. Der erfahrene Mann versuchte noch vergeblich, der Kugel auszuweichen – doch es gelang ihm nicht.

Von der Kugel an der Brust getroffen, brach der 76-Jährige sofort bewusstlos zusammen. Rettungskräfte waren sofort zur Stelle, doch die Wiederbelebungsversuche einer Ärztin und mehrerer Helfer konnten nicht mehr helfen. Der Mann verstarb noch in der Halle.

Der Wettkampf wurde daraufhin abgebrochen.

(red.)