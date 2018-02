Tresore & Waffen weg nach Einbruch bei Patriots-Star

Rob Gronkowski staunte nicht schlecht, als er nach dem verlorenen Super Bowl am Montag nachmittag zurück in seinem Haus in Boston war. Die Einbruchsspuren waren nicht zu übersehen, die Polizei war sofort zur Stelle und suchte den Tatort fünf Stunden lang nach Spuren ab.

Den Ermittlern zufolge erbeuteten die dreisten Diebe „mehrere Tresore und möglicherweise Waffen“. Mehr wollten sie aber nicht verraten: "Aus Respekt vor der Privatsphäre von Herrn Gronkowski und aus Ermittlungsgründen werden wir nicht sagen, was geklaut wurde oder ob es Verdächtige gibt.“

Eine Niederlage im Super Bowl trotz zwei erzielter Touchdowns, dann fehlen im Haus plötzlich alle Tresore und die heiß geliebten Waffen – das nennt man dann wohl ein gebrauchtes Wochenende...

(red.)