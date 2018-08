Ullrich: "Lebe Rock'n'Roll wie Johnny Depp"

Der ehemalige Rad-Star Jan Ullrich hat die Kontrolle über sein Leben verloren, sein Absturz voller Drogen- und Gewaltexzesse schockt Menschen weit über die Grenzen seiner deutschen Heimat hinaus.

Bereits am 2. August wandte sich der Tour-de-France-Sieger von 1997 mit einer WhatsApp-Nachricht an seine Freunde. Darin verteidigt der 44-Jährige seinen fragwürdigen Lebensstil. "Als ihre eure Jugend gelebt habt, war ich am trainieren", schreibt er. "Und heute lebe ich als anders als ihr." Wer seine Vorbilder sind, verrät ein paar Zeilen später: "Wäre ich Musiker oder Filmstar, würde mein Lebensstil niemanden stören. Johnny Depp, Keith Richards, Billy Idol, Ozzy Osbourne, David Bowie, Iggy Pop... und Jan!"

Zum Ende wird es endgültig skurril: "Seid doch froh, dass ich noch nicht in Richtung Cat Stevens abgedriftet bin und ihr mich zukünftig nur noch Ulluf Islam nennen dürft."

Ob Ullrich diese Nachricht selbst geschrieben hat, darf allerdings stark bezweifelt werden. Seine engen Freunde vermuten jene "Einflüsterer" dahinter, die den Olympiasieger von 2000 laut Till Schweiger "mit Drogen vollstopfen".

Hier die WhatsApp-Nachricht im Wortlaut:

An alle meine lieben Freunde!

Ich bedanke mich wirklich für all die Zuwendungen, Ratschläge und guten Tips, die ihr mir zuweilen, aber immer ungefragt, gebt und ihr meint das im besten Sinne. Und ihr meint, dass ich ohne Eure Führung und Fürsorge mein Leben nicht in den für Euch lebbaren Bahnen führen kann. Und Eure Zukunftsprognosen für mein Leben lasst Ihr mich auch dauernd und ungefragt wissen.

Ich nehme Euch immer so an wie Ihr gerade seid und ich liebe Euch immer für das, was ihr gerade sein wollt. Und ich liebe Euch sogar dafür, was ihr gerne sein wollt und was ihr aber leider nicht sein könnt. Ich liebe Euch für eure Träume und Ziele oder ich liebe Euch für Eure Unfähigkeit Eure Träume und Ziele zu leben.

Ich liebe Euch immer. Bedingungslos.

Nun hat leider das "in mein Leben eingreifen" mancher von Euch zu Grenzverletzungen und Übergriffen geführt und ich werde das zukünftig nicht zulassen.

Damit Ihr wisst, ich lebe etwas Rock'n'Roll, werde dabei medizinisch bestens versorgt, bin alle 5 Tage beim Ärztecheck und wenn ich keine Spitzengesundheitswerte mehr haben sollte werde ich darauf reagieren.

Auch habe ich mir für die nahe Zukunft gewisse anspruchsvolle Ziele gesteckt, die in Richtung Sponsoring und Benefiz angesiedelt sind, über die ich aber zur Zeit nicht sprechen will.

Unterschätzt bitte mein Entwicklungspotenzial nicht zu sehr.

Als ihr Eure Jugend gelebt habt war ich am trainieren. Wo ihr gevöllert habt lebte ich asketisch.

Und heute lebe ich anders als ihr und anders als ich vielleicht morgen leben werde.

Tut mir den Gefallen, lasst mir mein eigenes Leben, meinen eigenen Weg, meine eigenen Erfahrungen.

Es muss gerade nicht für Euch passen, sondern nur für mich. Die Freiheit hätte ihr auch, aber ihr hängt in und an euren Konventionen und selbst gestrickten Verpflichtungen und ich gönn euch das von ganzem Herzen. Bin aber auch heilfroh nicht euer Leben führen zu müssen, dass dürft ihr gerne behalten.

Ich lebe zur Zeit meine Freiheit aus und nehme sie mir auch.

Wäre ich Musiker oder Filmstar würde mein Lebensstil niemand stören.

Jonny Depp, Keith Richards, Billy Idol, Ozzy Osborne, David Bowie, Iggy Popp...

...und Jan!

Vielleicht sollte ich E-Gitarre lernen um mein unkonventionelles Leben für Euch akzeptabler zu machen?

Seid doch froh, dass ich noch nicht in Richtung Cat Stevens abgedriftet bin und Ihr mich zukünftig nur noch Ulluf Islam nennen dürftet.

Dabei haben viele Sportler schon im Islam ihr Heil gefunden. Mohammed Ali, Mike Tyson...

Alles Gute!

Jan

