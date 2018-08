Ullrich auf Entzug! Diebe räumten Mallorca-Villa leer

Der ehemalige Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich hat den Reset-Knopf gedrückt. Sein Leben geriet in den vergangenen Wochen gehörig aus den Fugen und wurde von den deutschen Presse bis ins kleinste Detail offengelegt.

Kokain, Amphetamine, Alkohol – sein Substanzen-Missbrauch brachte ihm einen Aufenthalt in einer Entzugsklinik in Deutschland ein. Dort versucht er gerade, zurück in die Spur zu finden. Wie am Freitag berichtet, gehe es ihm bereits viel besser. Entzugserscheinungen habe er keine.

Der 44-Jährige hat aber trotzdem neuen Ärger. Seiner Villa auf Mallorca wurde nun schon mehrfach Ziel von Einbrechern: "Dreimal wurde zuletzt bei mir eingebrochen. Die wissen halt, dass ich gerade nicht da bin", verriet er der "Bild".

Wertgegenstände, Technik und Pool-Möbel seien dabei entwendet worden. "Jetzt ist das Haus zwar leer – es wurde ja alles schon gestohlen –, aber es tauchen immer noch Gestalten da auf. Nun habe ich erst mal ein paar Leute da, die aufpassen. Aber ich muss das Haus umrüsten, alles sicher machen. Schlösser austauschen, Kameras installieren."

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)