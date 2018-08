Ullrich erklärt den Absturz: "Ich brauchte die Drogen"

Der Absturz des Jan Ullrich! Der Ex-Tour-de-France-Sieger demonstrierte öffentlich, wie man sich mit Alkohol und Drogen selbst fertig machen kann. Er attackierte Personen auf dem Nachbar-Grundstück auf Mallorca, soll eine Prostituierte verprügelt haben, stellte Suff-Videos ins Internet. Jetzt will er sein Leben wieder in den Griff bekommen und wird in einer Entzugsklinik behandelt. Erstmals äußert er sich zu seinem Absturz.

"Musste Drogen nehmen"



Auslöser für den Absturz des 44-Jährigen sei die Trennung von seiner Frau Sara gewesen. "Diese Situation habe ich als starke Persönlichkeit unterschätzt, und da habe ich dann natürlich auch etwas tiefer in die Flasche geguckt", erklärt Ullrich auf "RTL". Drogen hätten ihn dabei geholfen, seine Emotionen zu kontrollieren. "Ich musste das eine Zeit lang nehmen, weil mich das runterfährt. Das funktioniert wie bei einer Schlaftablette bei den normalen Menschen. Bei mir sind es Amphetamine."

Knie kaputt



Außerdem hadert Ullrich mit einer Knieverletzung, die ihn daran hindert, mit Sport seine Emotionen zu bewältigen. "Man muss sich das wie bei einem Schnellkochtopf vorstellen, der immer pfeift. Die Energie will raus. Ich konnte das immer sehr gut im Sport kompensieren, aber leider ist mein Knie seit eineinhalb Jahren kaputt."

