Vater von Opfer attackiert pädophilen Olympia-Arzt

Der dreifache Vater Randall Margraves konnte sich nicht mehr zurückhalten: Alle drei Töchter gaben an, dass Nassar sie sexuell belästigt hat. Das führte dazu, dass er die Richterin fragte, ob sie ihm "fünf Minuten mit ihm in einem abgesperrten Raum" geben könnte.

Als die Richterin verneinte, hakte Margraves nach: "Als Teil der Verurteilung: Geben Sie mir fünf Minuten mit dem Bastard. Würden Sie mir zumindest eine Minute geben?"

"Was würden Sie tun?"

Wieder verneinte die Richterin, und ermahnte den aufgebrachten Vater, weil er Nassar als "Hurensohn" beleidigte. Daraufhin stürmte Margraves wutentbrannt auf den Arzt los, wurde jedoch von den Polizisten zu Boden gebracht, bevor er Nassar fassen konnte. Die Beamten legten dem Vater Handschellen an und führten ihn aus dem Gerichtssaal.

Während er abgeführt wurde, rief er den Polizisten zu: "Ich will den Hurensohn! Was würden Sie an meiner Stelle machen?" Die Richterin meinte anschließend, dass sie Verständnis für Margraves' Reaktion habe. Dennoch war das Verhalten unangebracht: "Das hilft den Kindern nicht."

2015 die Lizenz verloren

Seit Mittwoch steht fest: Den 54-Jährigen erwartet eine Haftdauer von 40 bis 175 Jahren. Zu diesem Urteil kam Richterin Rosemarie Aquilina am Mittwoch in Lansing, Michigan, nach einer siebentägigen Marathon-Sitzung vor Gericht.

Die Richterin machte bei ihrem Urteilsspruch deutlich: "Es ist mir eine Ehre, Sie zu verurteilen, Sir, weil Sie es nicht verdienen, jemals wieder aus dem Gefängnis frei zu kommen."

20 Jahre war Nasser für den US-Verband tätig, ehe er 2015 seine Lizenz verlor. Im Strafantrag schrieb Generalanwältin Angela Povilaitis: "Nassar jagte Jahrzehnte lang unwissende Opfer an jeder Ecke und bei jeder Gelegenheit: Im Keller seines Hauses, in der medizinischen Klinik, in seinem Fitnessstudio, in Trainingseinrichtungen und in Hotels auf der ganzen Welt."

(Heute Sport)