Verkühlter Thiem bricht Turnier in Melbourne ab

Österreichs Tennis-Star Dominik Thiem hat sich seinen Start in die Saison 2018 wohl etwas anders vorgestellt. Den 24-Jährigen plagt eine hartnäckige Erkältung. In Doha musste er sein Halbfinal-Match gegen Gael Monfils wegen Fiebers absagen.

Beim "Kooyong Classic" in Melbourne verlor er am Mittwoch sein Auftaktmatch gegen Novak Djokovic. Am Donnerstag hätte Thiem gegen den Franzosen Lucas Pouille gespielt. Der Niederösterreicher sagte ab. Die noch nicht völlig ausgeheilte Viruserkrankung ist der Grund.

Am Montag starten die Australian Open. Thiem will zum Start des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison rechtzeitig fit sein.

(Heute Sport)