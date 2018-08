Probleme mit der Schulter 02. August 2018 11:18; Akt: 02.08.2018 11:18 Print

Verletzung! Thiem muss Kitzbühel-Doppel absagen

Am Mittwoch das bittere Aus gegen Martin Klizan in Kitzbühel, jetzt auch noch eine Zwangspause. Dominic Thiem hat Schmerzen in der Schulter.