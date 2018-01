Video: Große Emotionen bei Marach und Pavic

Österreich hat wieder einen Grand-Slam-Sieger! Nach Jürgen Melzer bei den US Open 2011, ist wieder ein rot-weiß-roter Tennis-Profi ganz an der Spitze angekommen. Oliver Marach und sein Partner Mate Pavic haben die Australian Open sensationell gewonnen.



Nach dem 6:4, 6:4 gegen die Kolumbianer Robert Farah und Juan Cabal brachen die unglaublichen Emotionen hervor. Um knapp ein Uhr in der Früh (Ortszeit in Melbourne) wurde der gleich der erste Matchball versenkt, dann durfte gejubelt werden.



Mate Pavic lief zum Publikum, während Oliver Marach noch ein paar Liegestütz auf dem Logo der Australian Open pumpte - Unglaubliche Emotionen! Marach/Pavic sind 2018 noch ohne Niederlage und stürmten so schon zum dritten Titel. In Doha und Auckland holten sich die beiden auch den Turniersieg ab, der größte Erfolg folgte aber am Samstag in Melbourne bei den Australian Open.

Während es für den 37-jährigen Österreicher ein brandneues Gefühl ist, freut sich Mate Pavic schon über seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Im Mixed-Bewerb gewann der Kroate die US Open 2016. Nach Jürgen Melzer und Julian Knowle ist Oliver Marach der dritte Österreicher mit einem Grand-Slam-Titel im Doppel.

Für den Sieg in Melbourne gibt es 456.000 Euro Dollar an Preisgeld. "Wir sind seit letztem Jahr super zusammengewachsen, und ich genieße jede Minute mit dir auf dem Platz. Das ist mein Lieblings-Grand-Slam, und ich bin zum 17. Mal hier und bereits alt. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr zurückkommen kann", erklärte der strahlende Marach beim Court-Interview auf dem Platz.

(Heute Sport)