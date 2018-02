Video: Sexy Tennis-Stars posieren im heißen Bikini

Oh la la! Tennis-Beauty Eugenie Bouchard hat wieder zugeschlagen. Die fesche Kanadierin posiert sehr freizügig in der neuen Swimsuit-Edition der Sports Illustrated. Auch US-Open-Siegerin Sloane Stephens hat die Badeklamotten ausgepackt und macht eine tolle Figur.

Jedes Jahr begeistert die Swimsuit-Edition mit sexy Bildern von Spitzensportlerinnen. Lindsey Vonn beeindruckte mit einem Body-Painting, auch WWE-Neuzugang und Ex-UFC-Kämpferin Ronda Rousey ließ sich schon für das Magazin ablichten.

Nun waren die Tennis-Spielerinnen im Fokus. Genie Bouchard präsentiert sich generell auf Instagram immer wieder recht freizügig, in der Sports Illustrated legte die Kanadierin noch eins drauf.

I am so proud to be a part of this issue. Thank you @SI_Swimsuit for being such an amazing platform for women of ALL different body types. This one is for us, ladies ♥️ pic.twitter.com/5OSREALWbh