Video: So empfängt "Kiki" in Kabine Thiem nach Sieg

6:2, 6:0, 5:7, 6:4 schlug Dominic Thiem im Paris-Achtelfinale Kei Nishikori (JAP) und zeigte sich dabei in bestechender Form. Die heimischen Tennis-Fans träumen 23 Jahre nach dem Triumph von Thomas Muster in Roland Garros von der nächsten Tennis-Sternstunde. Aber: Am Dienstag wartet eine große Hürde auf Thiem, kommt es zum Tennis-Kracher mit Alexander Zverev (GER). Es geht um den Semifinal-Einzug – und noch mehr.

Thiem gegen Zverev – es ist das Duell der Superstars von morgen im Tennis. Nach dem 2:1-Sieg von Österreichs Fußball-Nationalteam im WM-Test gegen Deutschland, erhält die Partie noch mehr Brisanz. Thiem weiß das.

"Ich hoffe auf ein legendäres Match"

"Ich denke, das ist das Duell, auf das alle in Österreich und Deutschland gewartet haben. Ich hoffe auf ein legendäres Match. Er ist ein sensationeller Spieler, momentan hinter Federer und Nadal wohl der Beste. Es wird eine große Herausforderung für mich."

Wie wichtig Thiem der Einzug ins Viertelfinale war, verdeutlicht ein Blick hinter die Kulissen. Die French Open gewährten über ihre sozialen Medien Einblick, wie sich Thiem unmittelbar vor dem Match gegen Nishikori vorbereitete und wie er danach empfangen wurde.

Michael Chang, den Muster im Finale 1995 besiegte und der heute Nishikori trainiert, gratuliert Thiem am Ergometer. Dann herzt ihn Mats Wilander, umarmt ihn sein Volksschulfreund Lucas Leitner und am Ende gibt es den Kuss von Herzblatt Kiki Mladenovic (FRA).





(Heute Sport)