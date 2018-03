Video bringt Alaba-Kumpel Beckham in Bedrängnis

Der Clip (siehe unten), der in den sozialen Medien kursiert, ist nur wenige Sekunden lang – für Beckham Jr. könnte er jedoch weitreichende Folgen haben.

Der Wide Receiver der New York Giants liegt auf einem Hotelbett. Neben ihm ist eine Frau zu sehen, die mit einer Kreditkarte hantiert. Außerdem schwenkt die Kamera auf eine Pizza, eine Zigarre sowie weißes Pulver – womöglich handelt es sich dabei um Kokain.

Den Giants ist der Clip bekannt. "Wir kennen das Video, geben aber keine weiteren Kommentare ab", teilte ein Sprecher auf ESPN-Anfrage mit.

"Kann mich nicht erinnern"

Mittlerweile meldete sich die Dame, die im Clip zu sehen ist, zu Wort. Es handelt sich um das Model Laura Cuenca. Die Frau erzählt, dass das Video am 8. März in Paris entstand. "Ich kann mich nicht an den ganzen Abend erinnern, nur dass wir uns in einer Bar kennengelernt haben, in dem Hotel landeten und die Nacht miteinander verbrachten", erklärt sie der "New York Post".

Am nächsten Tag reiste Beckham Jr., ein Kumpel von ÖFB-Kicker David Alaba, nach Madrid, wo ein Treffen mit Cristiano Ronaldo am Programm stand. Der Real-Kicker zeigte dem Footballer seinen Bugatti.

