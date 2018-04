Vollgas! ORF überträgt alle Rennen der DTM-Saison

Auf Motorsportfreunde kommt ein dichtes Programm zu! Zusätzlich zu den Formel-1-Rennen überträgt der ORF nun auch die DTM live. Bereits im Mai geht es mit den Übertragungen los.

Genauer gesagt am 5. Mai, wenn in Hockenheim der Startschuss zur DTM-Saison erfolgt. 20 Rennen werden live im TV zu sehen sein. Am Sonntag überträgt ORF eins live ab 13.15 Uhr, das Samstags-Rennen wird ebenfalls um 13.15 Uhr zu sehen sein, allerdings auf ORF Sport+.

Mit Lucas Auer und Philipp Eng sind zwei Piloten aus Österreich am Start. Die Rennserie kämpfte zuletzt mit Problemen, weil Mercedes den Ausstieg mit dem Saisonende 2018 bekannt gab. Seither ist DTM-Boss Gerhard Berger auf der Suche nach einem Nachfolge-Team.

Achim Kostron, Geschäftsführer der DTM-Vermarktungsfirma ITR, meint: "Wir freuen uns sehr, mit dem ORF einen derart kompetenten und reichweitenstarken TV-Partner für die DTM im wichtigen Kernmarkt Österreich gewonnen zu haben."

(heute.at)