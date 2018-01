Walkner nach Etappensieg Gesamt-Leader bei Dakar

Großer Erfolg für Matthias Walkner! Der 31-jährige Salzburger hat die gefürchtete 10. Etappe bei der Rallye Dakar gewonnen. Es ging über 373 Kilometer durch die gefährliche Catamarca-Wüste, an der schon einige Piloten gescheitert sind. Weil sich seine Konkurrenten teilweise verirrt haben, ist Walkner sogar Gesamt-Führender bei den Motorrädern.



Vor allem die Dünen bei Fiambala auf dem Weg von Salta nach Belen in Argentinien sind bei den Rallye-Piloten gefürchtet. Doch KTM-Fahrer Matthias Walkner meisterte das selektive Stück mit der Bestzeit und holte sich den Etappensieg.

Mit diesem Erfolg ist der Salzburger auch in der Gesamtwertung in Führung. Seine Konkurrenten haben sich nämlich in der Wüste verirrt und sehr viel Zeit liegen gelassen. Außerdem scheiterte einer seiner schärfsten Widersacher an der Monster-Etappe. Der bisherige Leader Adrien Van Beveren (FRA) stürzte kurz vor dem Ziel schwer und musste mit Verdacht auf Knochenbrüchen aufgeben. Er wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert.

Nach 10 von 14 Etappen hat Walkner schon 39 Minuten und 42 Sekunden Vorsprung auf den Spanier Joan Barreda Bort.

(Heute Sport)