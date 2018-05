Wegen "F-Wort"! Mutter rechnet mit NBA-Star ab

US-Sportler sind Vorzeige-Stars! Feier-Eskapaden, Familiendramen und eine rüde Ausdrucksweise werden in Übersee nicht gerne gesehen und im TV meistens auch zensiert. Golde-State-Superstar Stephen Curry schrie seine Emotion jetzt aber in alle Welt hinaus. Das machte nicht alle Leute froh. Besonders seine Mutter ist sauer und droht mit einer harten Strafe.

Schlimmes Wort



Was war passiert? In Spiel drei des Wester-Conference-Finales gegen Houston führte Curry seine Warriors mit 35 Punkten praktisch im Alleingang zum 126:85-Sieg. Im dritten Viertel gelang ihm ein besonders schöner "Floater", woraufhin er schrie: "This is my f...ing House!" Nicht nur die Fans, sondern auch die TV-Stationen vernahmen den Kraftausdruck eindeutig und lautstark.

Mutter stinksauer



Curry entschuldigte sich nach dem Spiel umgehend: "Ich habe das Bewusstsein verloren. Ich habe größtenteils mit mir selbst geredet. Manchmal musst du selbst dein größter Fan sein." Doch zu diesem Zeitpunkt hing der Haussegen schon schief. Mama Sonya Curry ist stinksauer auf ihren Sohn. ""Sie hat mir schon zwei Videos von sich zu Hause geschickt, auf denen sie mir den Ausschnitt vorspielt", gestand Curry. "Sie hat gemeint, ich muss meinen Mund mit Seife auswaschen." Natürlich versteht der brave Sohn den Zorn seiner Mutter: "Sie hat natürlich Recht. Das muss ich besser machen. Ich kann so nicht reden."

(heute.at)