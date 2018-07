Wiener MMA-Profi Rakić mit neuem UFC-Rekord

Was für eine Show! Am vergangenen Samstag schlug der Wiener MMA-Fighter Aleksandar Rakić seinen texanischen Gegner Justin Ledet bei seinem Kampf in Hamburg.

Neben dem Sieg darf sich der Österreicher mit serbischen Wurzeln über einen neuen Rekord im Halbschwergewicht freuen.

Der Kampf ging über drei Runden zu je fünf Minuten. In dieser Viertelstunde wurden unglaubliche 263 Schläge von Rakić gezählt. Damit schlug er 235 Mal öfter zu als sein Gegenüber.

Im November steigt Rakić voraussichtlich zum nächsten Mal in den Ring, wird in den USA kämpfen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)