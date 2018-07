Wimbledon-Aus: So steht es um verletzten Thiem

Bitterer Abgang für Dominic Thiem! Österreichs Tennis-Ass musste in Wimbledon beim Erstrunden-Match gegen Marcos Baghdatis verletzt aufgeben. Beim Stand von 4:6, 5:7, 0:2 beendete er die Partie vorzeitig. Wie schlimm ist die Verletzung?

Rücken zwickt



"Mich hat es aufgehaut und zusammengestaucht. Mir hat dann der obere Rücken wehgetan und es ist im Laufe des Matches immer schlechter geworden", erklärte der 24-Jährige nach der Partie. "Vor dem dritten Satz habe ich den Physio geholt, aber auch das hat nicht wirklich geholfen. Aufgeben ist immer scheiße, für einen selber, aber auch für den Gegner, weil man ihm irgendwie das Sieggefühl nimmt, aber irgendwann hat es dann keinen Sinn mehr gemacht."

Pause nötig?



Thiem glaubt, dass er keine lange Pause einlegen muss. "Ich glaube nicht, dass es was Schlimmes ist, weil es kein plötzlicher Schmerz war, es langsam immer schlechter geworden ist", meint der Niederösterreicher. "Vielleicht ist die Pause für die nächsten Turniere sogar besser." Vorerst bleibt Thiem noch in Wimbledon, um Kumpel Dennis Novak die Daumen zu drücken. Der trifft ab 12.30 Uhr in Runde zwei auf den Franzosen Lucas Pouille.

