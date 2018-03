Wohin verschwanden 106 Millionen Euro des Sports?

Am Dienstag tauchte ein verstörender Bericht über verschwundene Millionen in der Sportförderung auf. In einem Zeitraum von sechs Jahren seien demnach 106 Millionen Euro aus bisher unbekannten Gründen nie bei den heimischen Verbänden angekommen.

Wohin verschwand das Geld?



Die "Krone" will wissen, dass zwischen 2009 und 2015 Millionenbeiträge versickerten. In einer Auflistung wird veranschaulicht, dass jedes Jahr Teilbeträge der geplanten Förderung nie beim Sport angekommen sind. Der Bericht beruft sich dabei auf die Budgetseiten des Finanzministeriums.

Erklärung, warum und wohin die Millionen verschwanden, gibt es noch keine. Innerhalb der mächtigsten Sportverbände des Landes soll es brodeln.

Eine Stellungnahme von Sportminister und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) steht noch aus.

(Heute Sport)