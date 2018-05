Wollte Hund retten! Ex-Motocross-Champ tot

Erich Geboers ist in der Motocross-Szene eine echte Kultfigur. Der Belgier holte von 1983 bis 1999 als erster Pilot in allen drei Klassen insgesamt vier WM-Titel. Besonders in seiner Heimat genoss "The Kid", so sein Spitzname, Heldenstatus. 1988 wurde er als "Sportler des Jahres" ausgezeichnet.

Doch jetzt trauert ganz Belgien um Geboers. Bei einer Fahrt mit seinem Privatboot in der Nähe von Antwerpen entdeckte der 55-Jährige einen Hund im Wasser, der verzweifelt um sein Leben kämpfte. Geboers wollte ihn retten und sprang in das Binnenmeer Miramar in Mol, tauchte aber nicht mehr auf.

Eine umgehend eingeleitete Rettungsaktion blieb ohne Erfolg. Die belgischen Behörden erklärten, dass sie nicht mehr damit rechnen, dass Geboers noch lebend gefunden wird. Das Wasser des Flusses war zu kalt, als das man darin längere Zeit überleben könnte.

