Wrestling-Fans trauern um Legende Jim Neidhart

Traurige Nachricht aus der Wrestling-Szene! Jim "The Anvil" Neidhart ist im Alter von 63 Jahren in seiner Heimat USA verstorben. Fans in Europa war er vor allem als Teil eines legendären Duos bekannt.

Duo im Ring



Neidhart kämpfte in den 1980ern bevorzugt mit Bret "The Hitman" Hart unter dem Namen "Hart Foundation". Zwei Mal holte das Duo den Tag-Team-Titel. Die beiden waren nicht nur Partner im Ring, sondern auch familiär verbunden. Neidhart war mit Ellen, der Schwester von Bret, verheiratet. Ihre Tochter Natalya gehört selbst zur Wrestling-Szene.

Kampf gegen Krebs



Neidharts ehemaliger Partner hat selbst schwere gesundheitliche Probleme. Seit 2016 kämpft der "Hitman" gegen den Prostata-Krebs. Bereits 2002 erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich aber gut erholte.

(heute.at)