Callgirl packt über Horror-Nacht mit Ullrich aus

Der tiefe Fall des Jan Ullrich nimmt scheinbar kein Ende. Letzten Freitag soll Deutschlands ehemaliger Sport-Superstar eine Prostituierte in einem Frankfurter Luxus-Hotel so heftig gewürgt haben, dass der 31-Jährigen schwarz vor Augen wurde. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 44-Jährigen wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Polizisten.

Aber was ist wirklich passiert? Jetzt sprechen das Callgirl aus Nigeria (Foto unten, Screenshot diamond) und Ullrich erstmals über die folgenschwere Nacht.

Die Edelprostituierte Brandy wurde am Freitagmorgen über das Internet für drei Stunden gebucht, ein Fahrer brachte sie in Ullrichs Hotel. Dort wurde sie von einem Vertrauten Ullrichs und einem Bodyguard in Empfang genommen, für drei Stunden wurden 600 Euro bezahlt. Auf dem Weg in die Suite des Tour-de-France-Siegers von 1997 kam ihr ein anders Callgirl entgegen, direkt aus dem Zimmer von Ullrich.

"Sah für mich aus wie Kokain"



Dort angekommen bot sich der Prostituierten ein verheerendes Bild. "Die Hotelsuite war ziemlich verwüstet. Auf einem Tisch lagen Päckchen mit einem weißen Pulver. Es sah für mich aus wie Kokain", lässt ein Vertrauter Brandy in der "Bild"-Zeitung zitieren. "Auf dem Boden lagen benutzte Kondome und zwei Flaschen Johnnie Walker. Der Kunde lag nackt auf dem Bett und hielt eine Flasche Whisky in der Hand."

Ullrich schrie, dass er hier seinen Abschied feiert und verlangte ungeschützten Sex, was das Callgirl aber ablehnte. "Ich habe dich gebucht, du Schlampe", soll Ullrich geschimpft haben. Als Brandy ihren Fahrer anrufen wollte, ging der tief gefallene Sport-Held auf sie los. Er schlug sie am Oberkörper, sie stürzte, wollte ins Bad flüchten. Doch Ullrich packte sie und würgte sie laut Staatsanwalt, bis ihr schwarz vor Augen wurde.

Ullrich forderte sein Geld zurück, die Edelprostituierte konnte sich aber losreißen und flüchtete aus dem Zimmer. Hotel-Mitarbeiter riefen die Polizei, wenig später wurde Ullrich festgenommen.

Ullrich: Ein Schubser war die einzige Berührung



Diesen Schilderungen widerspricht der Rad-Star aber vehement. "Jan schildert den Vorgang so: Es kam zum Streit, weil sie bereits nach eineinhalb statt der vereinbarten drei Stunden gehen wollte, weil sie angeblich zu ihrem Kind musste", erklärt ein kroatischer Box-Promoter und einer der besten Freunde Ullrichs in der "Bild". "Er gibt zu, sie geschubst zu haben, aber dies sei die einzige Berührung gewesen. Zudem habe nicht nur sie, sondern auch er selbst die Polizei gerufen, weil er sich betrogen fühlte."

Ullrich selbst will wiederum die nächsten vier Wochen in einer Entzugsklinik verbringen.





