Wüstenfuchs! Dovizioso gewinnt MotoGP-Auftakt

Italienischer Jubel in der Wüste! Andrea Dovizioso feierte beim Flutlicht-Rennen in Katar einen gelungenen Start in die MotoGP-Saison. Der Ducati-Pilot setzte sich hauchdünn vor Weltmeister Marc Marquez und Altmeister Valentino Rossi durch. "Ein perfektes Rennen", freute er sich. Weniger gut lief es für die Piloten auf dem österreichischen KTM-Bikes.

Während Dovizioso fünf Runden vor Schluss Platz eins eroberte und nicht mehr hergab musste Pol Espargaro seine KTM mit einem Defekt vorzeitig in der Box abstellen. Teamkollege Bradley Smith fuhr an den Punkterängen vorbei – mehr als Platz 18 war nicht drinnen.

An der Spitze sah es längere Zeit nach einem Sieg für Johann Zarco aus. Doch der Franzose konnte sich gegen den Angriff von Dovizioso, Marquez und Rossi nicht wehren. Am Ende entwickelte sich das Rennen zu einem Windschatten-Krimi, bei dem die Ducati hauchdünn vor der Honda von Marquez triumphierte. Die Top drei lagen im Ziel weniger als eine Sekunde auseinander.

Somit reist Dovizioso als WM-Leader aus Katar ab. Auf die Fans wartet nun aber gleich eine längere Pause. Das zweite Saisonrennen steigt ab 8. April in Termas de Rio Hondo in Argentinien.

