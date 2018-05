Zirkusreif! KTM-Pilot springt über Gestürzten

In der vorletzten Runde des Moto3-WM-Rennens in Le Mans zeigte der Tscheche Jakub Kornfeil ein Manöver, mit dem er im Zirkus auftreten kann.

Den Zuschauern auf der Tribüne bei der Zielkurve stockte in der 21. Runde des Moto3-WM-Laufs beim GP de France in Le Mans der Atem.

Die beiden Spitzenreiter Marco Bezzecchi und Jorge Martin trieben das Duell auf die Spitze, die Verfolger verloren 30 Meter. Enea Bastianini stürzte in der Zielkurve, als er den Anschluss herstellen wollte, Jakub Kornfeil sprang mit der Prüstel-KTM geistesgegenwärtig über die Leopard-Honda und fuhr noch auf Platz acht – sein bestes Saison-Ergebnis.

(Heute Sport)