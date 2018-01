Zweite Pleite! Frankreich zu stark für Handball-Team

Zweite EM-Partie, zweite Niederlage für Österreichs Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Kroatien!

Nach der bitteren Auftaktniederlage gegen Weißrussland verlor die Mannschaft von Trainer Patrekur Johannesson gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich erwartungsgemäß mit 26:33.

Jetzt muss Sieg gegen Norwegen her



Von Beginn dominierten die Franzosen das Geschehen, unmittelbar vor der Pause setzten sie sich das erste Mal entscheidend ab. Als der Vorsprung des Gegners in Hälfte zwei erstmals zehn Tore betrug, schenkte Johannesson seinen jungen Spielern noch etwas Einsatzzeit. Bester Werfer für Österreich war Robert Weber mit fünf Treffern, für Frankreich scorte Timothey N'Guessan sieben Mal.

Will die ÖHB-Truppe jetzt noch die Chance auf den Aufstieg wahren, muss am Dienstag am Sieg gegen Norwegen her. Die Chancen darauf sind allerdings äußerst gering, immerhin gehen die Norweger als Vize-Weltmeister in das Kräftemessen.

(red.)