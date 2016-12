War der Hund schuld? Capitals-Neuzugang Kevin Hecquefeuille schon wieder weg

Mit Siegen weiter an der Spitze Capitals und "Bullen" marschieren im Gleichschritt

Lebler brachte die Black Wings in Front (11.), Pollastrone (12., 39.) drehte die Partie. Im Finish traf Holzapfel noch ins leere Tor (60.)."Wichtig! Im Playoff wird es ähnlich eng zugehen", freute sich Coach Aubin. Bereits am Donnerstag geht es für die Caps weiter. Um 19.15 Uhr gastiert Dornbirn in Kagran.