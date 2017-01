11:09 OH NEIN! Auch das Lauberhorn-Rennen muss abgesagt werden!

11:09

11:03 "Man könnte schon fahren, aber das Problem ist, dass nach jedem Fahrer so viel Schnee liegen bleibt, dass es einfach unfair wäre", erklärte Abfahrts-Weltcupsieger Peter Fill

10:52 Der Start wurde an die Minschkante hinunter verlegt, für weiter oben reicht es einfach nicht

10:52 Die Rennfahrer glauben an ein Rennen ab 12:30 - Der dichte Schneefall ist leider ein großes Problem

09:36 Für Österreich am Start - natürlich sollte gefahren werden: Vincent Kriechmayr (6), Romed Baumann (12), Matthias Mayer (18), Hannes Reichelt (20), Otmar Striedinger (28), Klaus Kröll (29), Frederic Berthold (35), Christian Walder (37)

09:34

Windy and snowy up here! Start lowered down and decision for the @WeltcupWengen Downhill at 11.00 CET. Racers' inspection confirmed. pic.twitter.com/WSFi5YsbU6